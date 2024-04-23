В грядущий четверг, 25 апреля, стартует прокат киноленты «Суворовец 1944»: снятый новосибирскими кинематографистами фильм, который позиционируется как картина для семейного просмотра, представят в кинотеатрах Новосибирска.

25 апреля в кинотеатрах Новосибирской области стартует прокат нового художественного фильма «Суворовец 1944», который снимался студией игрового кино «Краски» в Новосибирской области летом 2023 года. Кино, как описывают его авторы — патриотическое, для детей и взрослых, рассказывающее о подвиге Сибирского тыла во время Великой Отечественной войны.

Сценарий кинокартины создавался по мотивам произведений сибирских писателей, а сами съёмки проходили в Колыванском районе Новосибирской области. Фильм рекомендован к просмотру школьникам министерством образования региона, а также прошёл экспертизу министерства просвещения РФ и рекомендован им в качестве инструмента для воспитательной работы в общеобразовательных организациях страны.

Специальные показы уже прошли в Новосибирской области, Томске, Омске, Кемерово, Красноярске, Барнауле, Ханты-Мансийске, Москве: кинофильм собрал восторженные отзывы и благодарности зрителей. Всего кинофильм «Суворовец 1944» будет показан в 700 кинотеатрах страны. Билеты на него доступны по «Пушкинской карте».

О данной картине и других, которые снимаются в Новосибирской области, «Континент Сибирь» подробно поговорил в большом интервью с председателем Новосибирского областного отделения Союза кинематографистов России Борисом Травкиным.

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