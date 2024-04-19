Новосибирцам запретят парковаться на одной из улиц Заельцовского района

В Заельцовском районе Новосибирска на участке улицы Дмитрия Донского после 30 апреля будет ограничена парковка автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, в целях исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий принято решение об изменении схемы организации дорожного движения по улице Дмитрия Донского от дома № 21 до дома № 19.

«После 30 апреля здесь будут проведены работы по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой 8.2.3 (8.2.4) «Зона действия»», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными при проезде на указанном участке и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Заельцовском районе Новосибирска изменилась схема движения общественного транспорта.