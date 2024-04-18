По данным городских властей, в период действия повышенной пожарной опасности в Новосибирске штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности вырастут в два раза. Особый противопожарный режим в регионе уже действует и продлится до 13 мая, сообщает пресс-центр мэрии.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, штрафы за нарушение пожарной безопасности вырастут для всех категорий физических и юрлиц, причем для граждан, должностных и юридических лиц увеличение станет двукратным — до 20, 60 и 800 тысяч рублей соответственно, а вот размер санкции для индивидуальных предпринимателей вырастет лишь на треть — с 60 до 80 тысяч рублей.

За нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение разного вида тяжести вреда здоровью или смерть человека, штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц может достигнуть 2 миллионов рублей. Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. В этом году он был введен постановлением правительства Новосибирской области с 15 апреля.

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