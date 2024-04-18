В Новосибирской области ожидается вторая волна половодья

На Новосибирской ГЭС состоялось совещание под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Темой заседания стало прохождение паводка в Верхне-Обском бассейне. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов доложил о складывающейся обстановке на территориях сибирских регионов.

По его словам, в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях в местах, где осложнена оперативная обстановка с прохождением паводка, работают 13 оперативных групп. В их составе 593 человека и 245 единиц техники – этого достаточно для стабилизации ситуации. Всего для реагирования на паводки создана группировка из более 29 тысяч человек и свыше 7,5 тысяч единиц техники.

«В этом году прохождение первой волны не вызывает опасения, однако во второй волне ожидается высокий объем притока воды в Новосибирское водохранилище. При неблагоприятном сценарии объем сбросов будет увеличен, не исключено подтопление дачных обществ, расположенных в нижнем бьефе в Советском и Первомайском районах города. Для минимизации последствий спланирована круглосуточная работа межведомственной комиссии по регулированию сбросов», – акцентировал Виктор Орлов. Его цитату приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Томской области из-за паводка началась вакцинация от гепатита.