В следующее воскресенье, 28 апреля, в Ленинском районе для проведения 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, на четырех участках автодорог введут временное прекращение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска.
Маршрут эстафеты — по ул. Станиславского от площади Труда до площади им. Станиславского. С 9 до 14 часов, на время проведения соревнований, вводится прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках улично-дорожной сети:
— по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда;
— по ул. Плахотного на участке от ул. Петропавловской до ул. Костычева;
— по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
— по ул. Котовского на участке от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.
На этих участках улично-дорожной сети с 7 до 14 часов будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспорта.
Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска до конца апреля ограничат движение транспорта.