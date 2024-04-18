В следующее воскресенье, 28 апреля, в Ленинском районе для проведения 75-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, на четырех участках автодорог введут временное прекращение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска.

Маршрут эстафеты — по ул. Станиславского от площади Труда до площади им. Станиславского. С 9 до 14 часов, на время проведения соревнований, вводится прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках улично-дорожной сети:

— по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда; — по ул. Плахотного на участке от ул. Петропавловской до ул. Костычева; — по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова; — по ул. Котовского на участке от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.

На этих участках улично-дорожной сети с 7 до 14 часов будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспорта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска до конца апреля ограничат движение транспорта.