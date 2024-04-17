Система энергоменеджмента УК «Кузбассразрезуголь» успешно прошла аудит

Система энергетического менеджмента УК «Кузбассразрезуголь», направленная на повышение энергоэффективности производства, успешно прошла ресертификационный аудит. Независимую оценку угольная компания ежегодно проходит с 2018 года и уже в третий раз получает сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

Аудит проведен Органом по Сертификации CERT INTERNATIONAL, имеющим аккредитацию IAF и SNAS. Эксперты высоко оценили подход компании к вопросам энергосбережения, отметили последовательное снижение затрат на производство выпускаемой продукции за счет рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

«Сертификация ISO 50001:2018 подтверждает, что производственные процессы УК «Кузбассразрезуголь» соответствуют международным стандартам. Система энергетического менеджмента действует в нашей компании уже больше шести лет. Мы придерживаемся принципов энергоэффективности при выборе горнотранспортного оборудования, при проектировании и модернизации производственных объектов и стремимся применять наилучшие доступные технологии для эффективного использования энергии», — отметил технический директор УК «Кузбассразрезуголь» Александр Фадеев.

На повышение энергоэффективности направлена и программа модернизации парка карьерной техники. Сегодня в УК «Кузбассразрезуголь» работают современные экскаваторы. В сравнении с предыдущим поколением горновыемочных машин удельный расход электроэнергии сократился почти вдвое и составляет 0,5-0,6 кВтч/куб. м горной массы.

В компании функционирует автоматизированная система диспетчеризации (АСД) «Карьер», которая позволила повысить использование грузоподъемности технологических автосамосвалов, снизить простои оборудования, оптимизировать маршруты транспортирования горной массы, а также улучшить контроль за эффективностью работы горнотранспортного оборудования. Результатом также стало более рациональное использование дизельного топлива. Также действует автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и внедряется система технического учета энергоресурсов, которые позволяют выявлять причины неэффективной работы оборудования и устранять потери энергии.

Международный стандарт ISO 50001 устанавливает требования по созданию, внедрению, поддержанию и улучшению системы энергоменеджмента, которая помогает организации применять системный подход с целью постоянного улучшения энергорезультативности.

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