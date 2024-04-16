Экс-глава лесного хозяйства в Знаменском районе Омской области стал фигурантом сразу пяти уголовных дел. Как сообщает региональное управление МВД, мужчину подозревают в незаконной рубке лесов в особо крупном размере.

По данным силовиков 58-летний житель райцентра, который занимал пост главы местного лесхоза в 2018-2020 годах, значительно занижал в отчетных документах количество деревьев на лесных участках, которые выделялись под вырубку. В итоге, разницу добытой в ходе заготовки древесины он присваивал себе, а в дальнейшем реализовывал ее для переработки частным предпринимателям.

Общий ущерб, причиненный государственному лесному фонду такой деятельностью, превысил 15,6 миллиона рублей. Полиция возбудила пять уголовных дел о преступлениях по ч. 3 ст. 260 УК РФ, в рамках которых сейчас проводятся следственные действия. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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