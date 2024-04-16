В Новосибирской области сократилось число жалоб на участников финансового рынка

С января по март 2024 года жители Новосибирской области направили 1348 жалоб на участников финансового рынка, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в 784 обращениях речь шла о жалобах на деятельность банков, хотя годом ранее их было 836. Такие данные привело Сибирское главное управление Банка России.

Напомним, что за 2023 год в Банк России от жителей Новосибирской области поступило 6200 жалоб на участников финансового рынка (–8% по сравнению с 2022 годом). Половина жалоб в 2023 году (3158) пришлась на банки, что на 6% ниже, чем в 2022 году.

За 2023 год на навязывание услуг в банках жители региона пожаловались 133 раза (в 2022 году — 159 раз). На мисселинг (введение в заблуждение и подмена одного банковского продукта другим) в 2023 году поступило 42 жалобы, в 2022 году — 66 жалоб. По-прежнему чаще всего банки выдают под видом вклада инвестиционные страховые продукты.

Непосредственно в I квартале 2024 года жалоб на мисселинг пока не поступило, а за январь-март 2023 года их было 9. В целом с января по март жители Новосибирской области направили 1348 жалоб, в то время как за аналогичный период 2023 года это число составляло 1724. Непосредственно на банки поступило 784 жалоб против 836 годом ранее. При этом лишь в 21 жалобе речь шла о навязывании услуг. Год назад эта цифра была 34.

«Количество жалоб на мисселинг в 2023 году в Сибири значительно уменьшилось, и сейчас их практически нет», — прокомментировал «Континенту Сибирь» 16 апреля начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев. Отвечая на вопрос о нарушениях со стороны банков, он констатировал, что в целом российская финансовая система работает стабильно, и кредитные организации — наиболее дисциплинированные ее участники. «Если у банков и наблюдаются какие-либо отклонения, то они оперативно ими устраняются и не влияют на сохранность средств вкладчиков и кредиторов», — резюмировал Николай Морев.