В Новосибирской области вдвое вырос спрос на курьеров

За первый квартал 2024 года в Новосибирской области было открыто 1,6 тысяч вакансий для курьеров, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночный диапазон зарплат, который работодатели указывают в вакансиях для курьеров, в регионе составляет 91,9 — 155 тыс. рублей. Такие данные приводят специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В данный момент работодатели не испытывают недостатка в кандидатах: на одну вакансию для курьеров в регионе приходится 4,4 резюме, что соответствует норме для рынка труда (показатели нормы: 4 – 7,9 резюме на вакансию). При этом и у соискателей, рассматривающих трудоустройство по данной специальности, не будет больших сложностей с поиском работы, в силу растущего спроса и комфортной конкуренции за рабочие места.

Самые частые требования к кандидатам на позиции курьеров, которые предъявляют работодатели, это честность, работоспособность, быстрая обучаемость, вежливость, аккуратность, наличие водительского удостоверения категории B (для курьеров на автомобиле), умение пользоваться навигатором, трудолюбие, внимательность, умение ориентироваться по карте, деловое общение, а также доброжелательность.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мигрантам в Новосибирской области запретили работать в такси и торговле.