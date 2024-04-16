В Томской области продолжает расти количество затопленных домов и участков

Павел Ганьшин
 
В Томской области продолжает расти количество затопленных домов и участков
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области

Паводок в Томской области продолжает набирать обороты. По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки в области увеличилось количество жилых домов и приусадебных участков, пострадавших от талых вод.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС (ГУ МЧС) по Томской области, на 16 апреля в зонах затопления находятся 36 жилых домов и более 330 приусадебных участков в на территории четырех населенных пунктов и нескольких СНТ. При этом, по данным ведомства, проблем с жизнеобеспечением населения пострадавших от паводка территорий нет. Для сравнения, на вчерашний день сообщалось о 30 подтопленных домах, приусадебных участков в зоне затопления было меньше на 5.

Также сообщается, что на контроле регионального ГУ МЧС России находятся 3 перелива автодорог в Томском и Кривошеинском районах: крупнейший из них растянулся почти на полкилометра, а вода поднялась над поверхностью автомобильной дороги на 50 см.

Ранее мы сообщали, что в трех населенных пунктах Томской области из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация; в конце минувшей недели на территории нескольких районов региона ввели режим ЧС.

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