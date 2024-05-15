Некоторое время назад «Континент Сибирь» рассказывал про устройство против списывания на экзаменах с помощью микронаушников, созданное новосибирскими инноваторами. За прошедшее время стартап продолжил завоевывать российский рынок. Проектный менеджер компании «Рублефф Технолоджи» АНГЕЛИНА ШМИДТ рассказала о том, как развивается технология, и каков коммерческий потенциал у подобных решений.

– Ангелина, вы называете свою продукцию «решениями в области равенства прав испытуемых». Объясните, как это работает.

– Такие устройства применяют во время организации и проведения различных испытаний, будь то проверка знаний в образовательной сфере, шахматный и киберспорт, экзамен по правилам дорожного движения в автошколе, есть даже примеры использования в казино. Продукция основана на ключевой технологии компании – «Антимикронаушник «У.М.», защищенной в России и на международном уровне. Технология идентифицирует пользователя, неправомерно использующего микронаушник, и записывает полученный материал для последующей доказательной базы.

– Насколько вообще важно бороться со списыванием?

– Знаете, когда со мной заводят разговор на эту тему, я обычно задаю встречный вопрос – «А доверите ли вы свое здоровье или здоровье своего ребенка врачу, который списывал на экзамене?» И еще ни разу никто не ответил мне утвердительно. А этот вопрос не такой риторический, как может показаться на первый взгляд. Главный разработчик технологии – выпускник медицинского вуза – видел, как часто студенты списывают на экзамене с помощью микронаушников, и что преподаватели ничего не могут с этим сделать. Но это же относится не только к медицинским вузам. Хотите ли вы жить в здании, которое спроектировал такой архитектор, летать в самолете, который строили или проектировали люди, списавшие во время экзамена на профпригодность? Такие вопросы ярко показывают, насколько от компетенции людей вокруг нас зависят наша жизнь, здоровье, развитие страны, как бы громко это не звучало. Так что, да, я считаю, что наша разработка решает очень важную для всего общества задачу.

– А насколько эффективно она ее решает? Применение такой системы гарантированно ставит барьер списыванию?

– Такая продукция перекрывает не все способы списывания, она нацелена против микронаушников, но в этом направлении обеспечивает достаточную надежность, чтобы можно было обеспечить равенство среди экзаменуемых на основе их собственных знаний. Достигается это еще и благодаря тому, что сегодня речь идет не об одном продукте, а целой линейке устройств, которые различаются по функционалу, цене и методу использования. Одни варианты просто фиксируют наличие работающего микронаушника у испытуемого, более продвинутые версии могут транслировать ту информацию, которая по нему передается, доказывая, что человек слушает не музыку, а подсказки.

Есть еще система, состоящая из материнского устройства, которое находится у преподавателя и меньшими по размеру устройствами, установленными на каждой парте в помещении, где проводится экзамен. С помощью этой системы преподаватель легко может увидеть, кто пользуется микронаушником, не покидая своего рабочего места.

Существуют и более портативные устройства. Например, антинаушник в форме петлички, который крепится на одежду. Такие устройства могут использоваться при онлайн-прокторинге (компании, организующие сдачу онлайн-экзаменов). Сейчас в этой области применяются системы на основе искусственного интеллекта, которые отслеживают попытки списывания по движению глаз, посторонним звукам, но их можно обойти как раз с помощью микронаушника. Устройство закрывает эту уязвимость системы. Предполагается, что их выдают испытуемым на время экзамена, они закрепляют их на одежде так, чтобы было видно экзаменатору – устройство есть и оно активно. А дальше, когда устройство засекает работу микронаушника, оно оповещает об этом систему антисписывания.

Таким образом, имея целую линейку таких систем, мы можем подобрать оптимальное решение, учитывая пожелания пользователя: сколько устройств, какие масштабы аудитории, какая нужна сервисная поддержка и т.д.

– Есть ли в России или за рубежом аналоги такой разработки?

– Нам известно, что похожие по назначению устройства создавали в Белорусском государственном университете. Но они отстают от нас на несколько лет, а самое главное – они не стремятся сделать рыночный продукт, их решения предназначены только для внутреннего использования.

– Вы уже вывели свою разработку на рынок. Каковы первые результаты? И насколько велик потенциальный спрос на подобные устройства?

– Да, наши устройства представлены на рынке и вызывают интерес. Так, зимой мы успешно провели официальную апробацию использования наших устройств при проведении ЕГЭ, в результате, федеральными организаторами экзамена было принято решение в конце текущего учебного года применить ее в одном из регионов страны в качестве «пилотного». А дальше, если все опять-таки пройдет успешно, можно замахиваться на общероссийский масштаб. И это доказывает, что мы только заходим на рынок, его потенциал огромен. Ведь помимо общеобразовательных учреждений, есть вузы, есть корпоративное обучение, автошколы и многое другое.

– Исходя из вашего опыта, что самое сложное для развития высокотехнологичного стартапа в успешный бизнес?

– По-моему, сегодня существует достаточно разных механизмов поддержки, но сам технологический рынок еще только развивается. И в силу этого трудно прогнозировать, что будет дальше с любым проектом, потому что не все зависит от самих стартаперов. Другой момент, на который надо обращать внимание уже самим разработчикам: на начальном этапе все стартапы борются за ресурсы, хватаются за любую подвернувшуюся возможность и в итоге, работа над проектом распыляется. Важно собрать все в единое целое, структурировать. И не врать самому себе в стиле «это точно взлетит, мы должны делать только так». Надо уметь слушать окружающих, клиентов, свою команду. Тогда получится найти оптимальную стратегию развития.

– Вы сказали, что мер поддержки инновационных стартапов достаточно. А какие, опять же из вашего опыта, оказались наиболее эффективными?

– У нас сложился положительный опыт сотрудничества с Фондом содействия инновациям, именно на средства их гранта мы сделали первое готовое устройство. Затем стали резидентами Сколково и Академпарка, больше поддержки, как менторской, так и в плане налогов, получили от Сколково.

Еще очень полезным стал Новосибирский областной инновационный фонд. Я ни в одном другом регионе не встречала больше такой структуры, куда можно прийти с вопросами – «А что делать дальше? Где взять деньги?» и получить список актуальных рекомендаций. Или тебя могут даже взять за руку и отвести в нужное место, к потенциальному инвестору. Плюс фонд делает письма заинтересованности, которые могут быть учтены на грантовом конкурсе. При этом хочу отметить, что Новосибирский областной инновационный фонд постоянно развивается, генерирует какие-то новые механизмы помощи, инициативы. Это тоже говорит в его пользу.

– Иногда стартаперы жалуются, что их заявки на грант раз за разом не проходят на конкурсе. Что вы им посоветуете?

– Все проще, чем кажется. Надо внимательно изучить методические рекомендации от грантодателя, там много наводящих вопросов, ответы на которые хотят видеть в вашей заявке эксперты. Кроме того, надо уметь доказать значимость своего проекта, а также свою уверенность в его успехе. При соблюдении этих условий шансы на успех заметно повышаются.

– Какие у вас планы по развитию собственных разработок?

– Как я уже сказала, мы расширяем свое присутствие на рынке, в частности, сотрудничая с федеральными организаторами ЕГЭ. Одновременно, работаем над дальнейшим расширением линейки устройств. Опыт показал, что не всегда их проще приобретать организациям, цикл сделки может быть огромным, вплоть до года. И мы разрабатываем недорогие облегченные модели, которые адресованы не организациям, а физическим лицам, например, преподавателям, которые заинтересованы в честности на экзаменах по своему предмету. Еще одна задача, которую мы сейчас решаем – повышение степени локализации комплектующих. Это в нынешних условиях может стать критически важным фактором при расширении производства. Нам уже удалось продвинуться на этом пути, но и тут еще есть, куда расти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Низковский, директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд»:

– Мы постоянно работаем над тем, чтобы инновационные проекты Новосибирской области получили всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую, а созданные новые технологии активно внедрялись в нашей с вами жизни. Рассматриваемая разработка повышает качество образования, усиливая контроль на экзаменах, способствует подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для развития современной экономики. Это помогает улучшить не только качество жизни общества, если мы говорим о подготовке упомянутых ранее врачей или архитекторах, но и конкурентоспособность страны на мировом рынке труда.