В Новосибирске ограничат движение по улице Советской

Ольга Степанова
 
В Новосибирске ограничат движение по улице Советской
Image by pvproductions on Freepik

В Новосибирске вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта в Центральном районе по улице Советская. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По 25 апреля на 6 метров сужается проезжая часть улице Советской в районе жилого дома № 40. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что по 22 апреля на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Советской и на 3,5 метра — ул. Державина в районе здания № 38 на ул. Советской (здания № 2 на ул. Державина).

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  