В Новосибирске ограничат движение по улице Советской

В Новосибирске вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта в Центральном районе по улице Советская. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По 25 апреля на 6 метров сужается проезжая часть улице Советской в районе жилого дома № 40. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что по 22 апреля на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Советской и на 3,5 метра — ул. Державина в районе здания № 38 на ул. Советской (здания № 2 на ул. Державина).

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.