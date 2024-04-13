Где и за сколько в Новосибирской области построят ещё один бассейн?

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на выполнение подрядных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства». Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 277 млн 588 тысяч 508 рублей за выполнение работ по строительству спортивного объекта в селе Северном Новосибирской области. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области 2024-2025 годов.

В описании объекта закупки сказано, что площадь 2-3-этажного объекта по проекту составит 1558 квадратных метров, площадь застройки — 736 квадратных метров. Срок исполнения работ — с даты заключения контракта до 1 декабря 2025 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 23 апреля текущего года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в Новосибирской области объявлен аукцион на оказание услуг по продвижению сайта «Портал о туризме Новосибирской области».