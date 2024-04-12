В Томской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус. Действие специального режима объявлено на территории двух муниципалитетов.

В своем ТГ-канале глава района написал, о введении режима ЧС было объявлено для принятия оперативных мер в период прохождения паводковых вод. Черноус сообщает, что в границах Заречного и Спасского сельских поселений работают оперативные группы из состава всех служб и ведомств, включая комитета ГО и ЧС администрации района и администраций сельских поселений. Проводится постоянный мониторинг обстановки в зоне ЧС.

По информации главы района, пункты временного размещения для местных жителей развернуты в школах с. Вершинино, с. Батурино, п. Синий Утес, с. Кафтанчиково, д. Кисловка. Позже Вячеслав Черноус добавил, что Завтра на Томи проведут взрывы льда. Такое решение принято сегодня на заседании рабочей группы по ликвидации ледовых заторов на реках региона.

Напомним, ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение из-за начала ледохода на реке Томь, а в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в результате затора на реке Томь в деревне Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов. Позже стало известно, что из-за паводка МЧС пришлось эвакуировать детей из санатория под Томском.