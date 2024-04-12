Экс-главе управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову избрана мера пресечения

Алёна Золотова
 
Экс-главе управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову избрана мера пресечения
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Суд избрал меру пресечения бывшему руководителю управления по экономической безопасности МВД (УЭБиПК) Новосибирской области Владимиру Вялкову. 

Как говорится в сообщении пресс-службы управления судов общей юрисдикции Новосибирской области, он отправлен под стражу до 9 июня.

«По данным следствия, бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Новосибирской области Владимир Вялков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ – в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее 11 апреля сотрудники ФСБ и МВД задержали Владимира Вялкова.

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