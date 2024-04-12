Экс-главе управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову избрана мера пресечения

Суд избрал меру пресечения бывшему руководителю управления по экономической безопасности МВД (УЭБиПК) Новосибирской области Владимиру Вялкову.
Как говорится в сообщении пресс-службы управления судов общей юрисдикции Новосибирской области, он отправлен под стражу до 9 июня.
«По данным следствия, бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Новосибирской области Владимир Вялков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ – в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактной алкогольной продукции», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее 11 апреля сотрудники ФСБ и МВД задержали Владимира Вялкова.