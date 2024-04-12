Алтайские аграрии значительно нарастили экспорт зернопродуктов в 1 квартале 2024 года

Первые три месяца 2024 года показали рост заинтересованности в алтайских зернопродуктах со стороны стран-импортеров. По данным Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и Территориального управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, за первый квартал года посевных материалов из региона за рубеж уехало более 3 тыс. тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, продуктов переработки зерна — 66,6 тыс. тонн (прирост 17%), фуражных грузов — 39,6 тыс. тонн (прирост 107%), фруктов и овощей — 20 тыс. тонн (прирост 229%).

Среди продуктов зернопереработки с Алтая за рубежом, в первую очередь, были востребованы гречневая крупа (21,5 тыс. тонн, как и в 1 квартале 2023 года) и мука (20,7 тыс. тонн, прирост 60%), а также хлопья (3,3 тыс. тонн, рост на 29%), крупы рисовая (102 тонны, рост на 38%), пшенная (173 тонны, рост на 70%) и пшеничная (267 тонн, рост на 85%). А по ядру подсолнечника и овсянке алтайские аграрии продемонстрировали многократное увеличение экспорта: 9,3 тыс. тонн (рост на 283%) и 3,4 тыс. тонн (рост в 40 раз). Основными покупателями зернопродуктов из Алтайского края стали Китай, Афганистан, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Таджикистан.

Наибольший объем проданных из региона за рубеж овощей и фруктов ожидаемо составил картофель (19,9 тыс. тонн по сравнению с 6 тыс. тоннами в 1 квартале 2023-го), который покупали Казахстан и Киргизия. Казахстан также впервые закупил 18 тонн алтайской зелени. А вот апельсины, бананы, гранаты, клементины, мандарины, яблоки, финики, репчатый лук и огурцы от алтайских поставщиков отправлялись исключительно в Монголию.

Заграничные продажи из Алтайского края улучшились и по ряду основных сельхозкультур. Так, драйверами роста стали горох (27,4 тыс. тонн по сравнению с 11 тыс. тонн в 1 квартале 2023-го), гречиха (31 тыс. тонн и 19,6 тыс. тонн соответственно), соя (40 тыс. тонн и 25,4 тыс. тонн соответственно) и овес (9 тыс. тонн и 4,3 тыс. тонн). Наибольший интерес к зерносырью с Алтая традиционно проявили Китай, Казахстан и Киргизия. Среди прочих покупателей — Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Латвия, Монголия, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Чехия и Япония, которые по большей мере предпочитали покупать местную чечевицу. Возобновились поставки в Болгарию и Венгрию, а в Индию и Пакистан продажи зерна осуществлялись впервые.

Одним из самых быстроразвивающихся направлений экспорта стали растительные масла. Алтайские аграрии в этом году продали их уже 80 тыс. тонн, что превышает аналогичный прошлогодний период на 63%. При этом почти весь объем экспорта масел пришелся на Китай.

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