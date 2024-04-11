Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска встретилась с вице-губернатором Максимом Кудрявцевым, который участвует в конкурсном отборе на пост мэра.

В четверг, 11 апреля, фракция КПРФ в городском Совете Новосибирска встретилась с заместителем главы области Максимом Кудрявцевым. «Континент Сибирь» писал, что его кандидатуру в качестве будущего руководителя регионального центра поддерживает губернатор, секретарь новосибирской «Единой России» Андрей Травников.

4 апреля прошел первый этап отбора мэра Новосибирска — тестирование и защита программ развития муниципалитета. В финал, помимо вице-губернатора Максима Кудрявцева, комиссия допустила городского депутата из команды застройщика Ильи Полякова Игоря Украинцева. Последний представляет в ГС группу из трех человек под названием «Лига эффективности».

Один из кандидатов возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска на внеочередной сессии 16 апреля 2024 года. 26 апреля состоится инаугурация градоначальника.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.

На встрече в ГС Новосибирска Максим Кудрявцев ответил на вопросы фракции КПРФ. По сведениям «Континента Сибирь», депутатская группа приняла решение поддержать этого кандидата.

«Максим Кудрявцев произвел хорошее впечатление, ответил на все вопросы, — отметил в беседе с «Континентом Сибирь» новосибирский депутат Георгий Андреев. — Его видение будущего муниципалитета во многом совпадает с нашим. У него выдающаяся биография, в 36 лет он стал вице-президентом ПАО «Ростелеком». Он обладает опытом антикризисного управления — этот факт не стоит игнорировать. Считаю, что Максима Кудрявцева надо поддержать».

Несколько представителей КПРФ во время подготовки публикации подтверждали, что поддерживать Кудрявцева готовы консолидированно. Но публично говорить об этом рано, так как коллеги из фракции ЕР еще не провели собрание, на котором утвердят формат голосования за будущего мэра — консолидированно или свободно. При втором варианте не исключено, что КПРФ поступит так же.

8 апреля вице-губернатор Максим Кудрявцев встречался с объединением ЕР в ГС, 9 апреля президиум политического совета новосибирского отделения этой партии утвердил Кудрявцева как «своего» кандидата в главы города.

Большинство в городском Совете принадлежит ЕР — 33 человека. Во фракции КПРФ — семь депутатов. Еще девять не состоят в объединениях. Для победы Максиму Кудрявцеву достаточно набрать 26 галочек. Голосование будет тайным.