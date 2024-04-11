Самолет Airbus A320, аварийно севший в сентябре прошлого года в пшеничное поле под Новосибирском, не будут возвращать к полетам, а разберут на запчасти, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не намерена возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в полях Убинского района Новосибирской области в сентябре 2023 года. Все прошедшие месяцы перевозчик рассматривал разные варианты решения судьбы лайнера. Одним из значимых факторов отказа от его восстановления стало отсутствие поддержки производителя.

«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — рассказала в интервью «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

Также она сообщила, авиакомпания рассматривала несколько вариантов транспортировки самолета с поля, в том числе его вывоз целиком и поднятие вертолетом по частям. Обсуждался и взлет лайнера с подготовленной замерзшей поверхности зимой, но расчеты показали, что плотность грунта для этого недостаточна. Строительство же взлетной полосы из плит, которые нужно доставлять из Новосибирска 190 кг по прямой, сочли нецелесообразным и слишком затратным.

На данный момент, добавили в пресс-службе, аренда поля уже обошлась авиакомпании в 1,2 млн рублей, плюс более 9 млн рублей составили затраты на охрану, ограждения, поддержание технического состояния самолета и пр.

Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку после выпуска шасси сработала сигнализация неисправности гидросистемы. Экипаж планировал уйти на запасной аэродром в Новосибирск, однако из-за нехватки топлива решил посадить его в поле в 186 км от Новосибирска. Позже пассажиры получили выплаты от авиакомпании, а администрация Убинского района изготовила памятные сувениры с изображением Airbus A320.