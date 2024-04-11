Инжиниринговый центр ГК «Титан» совместно с Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН приступил к ресурсным испытаниям отечественной технологии производства катализаторов цеолитного типа. Эти катализаторы необходимы для производства изопропилбензола и в настоящее время в промышленных масштабах в стране не выпускаются.

Сотрудничество ГК «Титан» с ведущим научным институтом России реализуется в рамках развития отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в нефтехимии, что в будущем позволит сократить зависимость отрасли от внешнего импорта. На текущем этапе стоит задача отработать новую технологию для ее дальнейшего внедрения в промышленное производство. Испытания ведутся на базе лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»).

«Сегодня на предприятии действует аналогичная установка алкилирования бензола пропиленом, предназначенная для получения кумола с использованием в качестве катализаторов цеолитсодержащие системы. Предполагается, что наше совместное с ИНХС РАН ноу-хау в скором времени позволит заместить импортные аналоги, которые, помимо проблем с поставкой, имеют еще один немаловажный нюанс — ограниченный срок годности. Испытания уже начались и проходят успешно», — подчеркнул заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов.

Катализаторы — это вещества, которые ускоряют химические процессы и делают их более эффективными. Благодаря им из одного и того же объема сырья можно в несколько раз быстрее получить больший объем продукции.

После проведения испытаний опытных образцов разработчики перейдут к следующему этапу — выпуску промышленных партий катализаторов. В результате реализации проекта к 2026 году на «Омском каучуке» планируют наладить производство изопропилбензола с использованием отечественного сырья.

Работа по созданию импортозамещающей продукции стала возможной благодаря участию ГК «Титан» в реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Данное сотрудничество открывает возможности создания на основе инновационных отечественных научных разработок экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.