Суд удовлетворил ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество директора регионального мусорного оператора Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) Андрея Зыкова и его сожительницы, ранее ставших фигурантами дела о хищениях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с руководителя МУП «САХ» и его сожительницы, обвиненных в присвоении средств, 18,5 млн рублей в пользу Новосибирска.

Ради обеспечения иска в суд было подано ходатайство об аресте 11 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 17,5 млн рублей, принадлежащих Андрею Зыкову, а также банковских счетов его гражданской жены и ее доли в уставных капиталах четырех обществ. Суд, как сообщается, ходатайство удовлетворил, и санкционировал наложение ареста на имущество фигурантов.

Напомним, что о задержании Андрея Зыкова стало известно 1 апреля. Причиной тому послужило подозрение в присвоении средств МУП «САХ». В офисе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области прошли обыски. По версии следствия, подозреваемый с гражданской женой, оформленной в качестве индивидуального предпринимателя, мог похищать средства предприятия. Двумя днями позже суд арестовал Зыкова на 2 месяца.

Со 2 апреля 2024 года новым руководителем МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» назначен Андрей Колмаков, ранее работавший руководителем МУП «Энергия», главой департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, с 2018 по 2023 год Колмаков возглавлял новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК). В настоящее время работа МУП “Спецавтохозяйство” по предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется в штатном режиме.

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