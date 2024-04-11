Задержан бывший глава управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимир Вялков

Задержан экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД (УЭБиПК) Владимир Вялков.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Континенту Сибирь» получить комментарии не удалось. По данным информационного агентства ТАСС, у Владимира Вялкова проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 [получение взятки в особо крупном размере].



По информации ряда СМИ, речь может идти о покровительстве игорному бизнесу и продаже контрафактного алкоголя. Напомним, что в мае 2023 года Владимир Вялков был уволен с поста главы УЭБиПК с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Ранее с 2022 года начались массовые аресты полицейских и чиновников по делам о покровительстве организации подпольных азартных игр и казино. Так, в 2022 году был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции управления МВД России по Новосибирску Александр Умеров.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирская таможня задержала партию смартфонов на миллионы рублей.