Задержан бывший глава управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимир Вялков

Алёна Золотова
 
Избрана мера пресечения бывшему главе управления по экономической безопаности МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Задержан экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД (УЭБиПК) Владимир Вялков. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Континенту Сибирь» получить комментарии не удалось. По данным информационного агентства ТАСС, у Владимира Вялкова проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 [получение взятки в особо крупном размере].

По информации ряда СМИ, речь может идти о покровительстве игорному бизнесу и продаже контрафактного алкоголя. Напомним, что в мае 2023 года Владимир Вялков был уволен с поста главы УЭБиПК с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Ранее с 2022 года начались массовые аресты полицейских и чиновников по делам о покровительстве организации подпольных азартных игр и казино. Так, в 2022 году был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции управления МВД России по Новосибирску Александр Умеров. 

Напомним, ранее стало известно, что новосибирская таможня задержала партию смартфонов на миллионы рублей.

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