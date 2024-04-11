Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru опросила жителей Новосибирской области с целью узнать, какой тип работодателя они считают наиболее привлекательным. Почти половина опрошенных заявила, что наилучшим вариантом для них является трудоустройство в частную компанию.

Как оказалось, при прочих равных, 49% опрошенных работников Новосибирской области предпочтут трудоустройство в частной компании (это совпадает с данными по стране в целом). Еще 26% хотели бы работать на себя, в том числе как индивидуальные предприниматели, самозанятые или фрилансеры (в целом по стране такой ответ дали 20% респондентов), 20% выберут работу в госкомпании (27% в целом по стране). Наименее популярный вариант – работа в общественной организации (2% ответов в регионе, 4% — по стране).

Любопытно, что трудоустройство в частной компании имеет явный приоритет среди соискателей в возрастной группе 25 – 34 года (58% из них выбрали такой вариант), работа на себя имеет более высокую ценность для молодых специалистов в возрасте 18 – 24 года (25%), а работе на госслужбе чаще всего отдают предпочтение более возрастные кандидаты – от 55 лет и старше (43%).

В разрезе профессиональных направлений, к работе на себя больше всего склонны представители сферы маркетинга и рекламы (31% среди них), а самую высокую готовность к трудоустройству в государственных компаниях продемонстрировали специалисты из сферы производства (45%), при этом явное предпочтение работе в частных компаниях отдадут ИТ-специалисты (66%).

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