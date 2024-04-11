Китайский автомобильный премиум-бренд Hongqi выходит в Красноярск

Российский дистрибьютор китайского премиум-бренда Hongqi определился с партнером в Красноярске. Им стала ГК «Арсенал» ─ крупный местный дилер, в портфеле которого в том числе есть премиум-бренды Jaguar, Land Rover, Audi, Voyah.

Напомним, что бренд Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя») был основан в КНР в 1958 году. В родном Китае бренд находится в числе лидеров автомобильного премиум-сегмента. Автомобили Hongqi в том числе используются в качестве автомобилей для первых лиц государства.

Стоимость автомобилей Hongqi начинается с отметки в 4,79 млн рублей. На российском рынке на сегодня доступны 4 флагманские модели бренда: премиальный седан Н5 с 2-литровым турбодвигателем, премиальный седан H9, который оснащен гибридной установкой (2,0Т + 48V), полноприводные кроссоверы НS5 и НS5, а также полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9 с двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт.

По данным «Автостат Инфо», за 2023 год в Сибири было зарегистрировано 65 новых автомобилей Hongqi. Из них 15 автомобилей было зарегистрировано в Новосибирской области, 13 – в Красноярском крае.

Единственным официальным дилером марки в СФО до недавнего времени являлась самарская ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова, которая в декабре 2023 года открыла в Новосибирске салон на Большевистской, который также служит для брендов Mercedes-Benz и Volkswagen.

Теперь официальный дилер марки появился и в Красноярске. Им стала ГК «Арсенал», официальный дилер автомобилей Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Sollers, экстремальной техники под брендами Hisun, Stels, Segway в Красноярске. Также ранее группа компаний открыла шоу-рум электромобилей Mooowru electrocars.Согласно данным Hongqi, дилерский центр Hongqi будет располагаться в здании на Партизана Железняка. По данным 2ГИС, на сегодня в нем находятся салоны марок Jaguar/Land Rover и Voyah.

О дальнейших планах по развитию дилерской сети Hongqi в Сибири пока не сообщается.

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