В Юргу из-за подтоплений направлена группа спасателей МЧС

Ольга Степанова
 
В Юргу из-за подтоплений направлена группа спасателей МЧС
Скриншот из видеоролика в телеграм-канале ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Юргинский муниципальный округ Кузбасса, где в результате затора на реке Томь в районе деревни Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов, направлена группа спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Кемеровской области.

«Организованы эвакуационные мероприятия в зоне подтопления. В готовности пункт временного размещения. Проводится оповещение населения о складывающейся ситуации в населенном пункте. К месту подтопления убыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мониторинг паводковой обстановки осуществляется при помощи беспилотной авиации чрезвычайного ведомства. Всего от МЧС России на месте работают порядка 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что приток воды в зоне Новосибирской ГЭС ожидается выше, чем в 2023 году.

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