Одиннадцатиклассник из Беловского городского округа Борис Ащеулов разработал компьютерную игру, которая знакомит старшеклассников с основными специальностями в сфере открытой добычи угля и помогает в профориентации. В ее создании школьнику помогла УК «Кузбассразрезуголь», сообщает пресс-служба компании.

Интерфейс программы от юного разработчика предлагает пользователям пройти несколько этапов: профориентационное тестирование, экспресс-знакомство с 20 основными профессиями горнодобывающей отрасли и саму игру. Также в программе доступен список учебных заведений, где можно освоить каждую из описанных горняцких специальностей.

«Кузбассразрезуголь» уделяет большое внимание вопросам профориентации, мы работаем со школьниками и студентами и поддерживаем их инициативы. Наши специалисты становятся наставниками для молодежи и помогают в создании их инженерных проектов. Одним из результатов такого сотрудничества стала разработка профориентационной игры, она поможет старшеклассникам больше узнать о карьерных возможностях в угольной отрасли и сделать профессиональный выбор», — прокомментировала директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Разработка заняла около 9 месяцев. Школьник записал серию коротких видео-интервью с сотрудниками угольной компании, в которых они рассказали о своей работе, должностных обязанностях, профессиональных и личных качествах, которые необходимы для работы по каждой из специальностей. Полученные данные легли в основу цифровой разработки.

«Я давно интересуюсь программированием, созданием игры занялся во время школьного курса информатики. Выбрал направление профориентации в угольной промышленности. Эта тема мне очень близка: моя мама уже 23 года работает в «Кузбассразрезугле», здесь же работали оба моих дедушки. Было интересно открыть эту отрасль для сверстников через компьютерную игру. Первыми результат оценили одноклассники. Им очень понравилось, что в игре легко ориентироваться, а вместо текстовых описаний о каждой профессии рассказывают реальные люди», — поделился автор игры Борис Ащеулов.

В планах — использовать игру на школьных уроках профориентации. Сейчас она знакомит старшеклассников с работой водителя карьерного самосвала, автослесаря, горного диспетчера, машиниста обогатительной фабрики, токаря, электрогазосварщика, инженера по охране окружающей среды и другими профессиями. Как сообщается, в перспективе этот перечень может быть расширен.