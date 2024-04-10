Приток воды в зоне Новосибирской ГЭС ожидается выше, чем в 2023 году

Межведомственная рабочая группа утвердила график пропуска весеннего половодья через Новосибирский гидроузел, в соответствии с которым будет вестись наполнение водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС».

Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», половодье 2024 года ожидается средней водности. Прогнозируемый приток второго квартала составит 28,3 ± 3,1 км³, что выше нормы (28,0 км³) на 1%. Для сравнения: приток аналогичного периода в 2023 году составил 23,6 км³.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации.

В сообщении отмечается, что свободная емкость Новосибирского водохранилища позволит принять весеннюю воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. На сегодня среднесуточный приток к створу Новосибирской ГЭС составляет 2570 м³/с. Ожидается дальнейшее увеличение притока. По состоянию на 1 апреля 2023 года средний уровень водохранилища составил 108,67 м. За последние сутки уровень водохранилища стал ниже на 3 см. Расход воды через гидросооружения Новосибирской ГЭС составляет 2950 ± 50 м³/с, с увеличением притока расход также будет увеличиваться.

Учитывая, что характер половодья во многом зависит от температуры воздуха и возможных осадков в апреле-мае, данные являются приближенными и будут уточняться месячными и декадными прогнозами.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области из-за паводка рухнул мост.