Сервис по поиску работы hh.ru проанализировал рынок труда Сибирского федерального округа (СФО) и составил топ регионов по размеру средних предлагаемых и ожидаемых зарплат. Тройка лидеров по обоим параметрам одна и та же, но вот порядок участников в ней различается.

Средняя предлагаемая заработная плата по итогам марта в целом по России составила 64,1 тыс. рублей, а ожидаемая — 63,6 тыс. рублей. В регионах Сибири самые высокие заработные платы в минувшем месяце готовы были платить работодатели из Иркутской области, в среднем эта сумма составила 66,1 тыс. рублей, что на 3% больше, чем зарплатные предложения по стране в целом за тот же период. Второй регион, где зарплаты превышают среднероссийские, — это Красноярский край, работодатели готовы платить здесь в среднем 64,8 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в стране. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Новосибирская область (60 тыс. рублей), и в данном случае, как и в оставшихся сибирских регионах, зарплатные предложения отстают от среднероссийских.

Любопытно, что в рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе. Первые два места по величине желаемых зарплат заняли Красноярский край и Новосибирская область (здесь соискатели хотят зарабатывать в среднем 60 тыс. рублей, и это самые высокие показатели в Сибири), а Иркутская область переместилась на третье место — соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 58,1 тыс. рублей, в среднем. В других регионах СФО, попавших в исследование, потенциальные работники хотели бы получать порядка 50 тыс. рублей, а аутсайдером здесь (как и по размеру средней предлагаемой зарплаты) стал Алтайский край с показателем в 46,9 тыс. рублей.

Подытоживая, можно сказать, что по итогам марта во всех регионах Сибирского ФО предлагаемые заработные платы опережают ожидания соискателей, но не слишком значительно: максимальный разрыв наблюдается в Иркутской области, а наименьшая разница между средними предлагаемой и ожидаемой зарплатой зафиксирована в Новосибирской области.

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