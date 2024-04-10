Китайская автомобильная марка Kaiyi добралась до Восточной Сибири

Александр Резников
 
Фото: официальный ТГ-канал Kaiyi в России

Автомобильная марка Kaiyi, входящая в состав китайской корпорации CHERY, открыла самый восточный в России дилерский центр. Его запустила в Иркутске ГК «Гарант Авто», которая уже имеет в своем портфеле другие марки корпорации CHERY.

Напомним, что автомобили китайского бренда Kaiyi выпускаются в Калининграде на заводе «АВТОТОР».  Kaiyi является дочерним брендом корпорации CHERY, но функции дистрибьютора компании выполняет компания «КАИ Рус», не связанная с российским представительством CHERY. Модельная линейка Kaiyi на сегодня состоит из седана E5, компактных кроссоверов X3 и X3 Pro и среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun.

В январе 2024 года новым главой «КАИ Рус» был назначен Михаил Степанов, который ранее руководил послепродажным обслуживанием в российских дистрибьюторах грузовой техники.  С этого момента компания приступила к дальнейшему расширению дилерской сети. На сегодня среди городов Сибири она охватывает Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, причем в Новосибирске интересы марки представляет сразу трое официальных дилеров. Долгое время самым восточным официальным представителем Kaiyi в России был «Картель Авто» (Новокузнецк), однако теперь им станет иркутский партнер.

По данным сайта российского дистрибьютора Kaiyi, его официальным дилером стала ГК «Гарант-Авто». Салон запущен на улице Баррикад. На сегодня в портфеле ГК «Гарант-Авто» уже есть бренд CHERY (в Братске). В сентябре 2023 года компания открыла дилерский центр OMODA в Братске, а в ноябре – дилерский центр JAECOO в этом же городе. Оба этих бренда также являются брендами корпорации CHERY.

ООО «Гарант-Авто» зарегистрировано в 2008 году. Компания представлена салонами в Иркутске и Братске. Учредителем компании, по данным Rusprofile,  является Алексей Назаров. Прибыль компании по итогам 2023 года составила 43 млн рублей.

Примечательно, что в 2023 году в СФО, по данным «Автостат Инфо» было зарегистрировано 130 новых автомобилей Kaiyi. Из них по 35 автомобилей пришлось на Новосибирскую и Кемеровскую области.

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