В центре Новосибирска ограничат движение по двум улицам

В центре Новосибирска вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта на улицах Советская и Державина. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«С 9 по 22 апреля на 4,5 метра сужается проезжая часть ул. Советской и на 3,5 метра — ул. Державина в районе здания № 38 на ул. Советской (здания № 2 на ул. Державина)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что и. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки улиц и дворов.