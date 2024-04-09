Представителей сибирского бизнеса пригласили поучаствовать в Парусной Регате в Турции

Ольга Степанова
 
Неделя под парусами: в Турции пройдет Парусная Регата-2024
Фото: unionregatta.ru

На турецком побережье с 15 по 22 июня 2024 года состоится Парусная Регата. Капитаны смогут собрать свою команду и сразиться в гонке своими силами или пригласить на борт опытного шкипера, чтобы перенять знания и вместе дойти до победы.

Организаторами мероприятия выступают яхтенный капитан, директор парусного клуба SibSailClub (Новосибирск) Анатолий Щуренков; директор центра бизнес-мастерства «Харизма», организатор международных парусных регат в Хорватии, Турции, Греции Анна Власова; яхтенный капитан, командор образовательного центра «Морская практика», член яхтенной команды Freedom Константин Попов.

Гонка под парусом пройдет по следующему маршруту: Фетхие, Капи Крик, Экинджик, Дальян, Гёчек, Сарсала.  Зарегистрироваться и ознакомиться с подробностями программы можно по ссылке.

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