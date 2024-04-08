Стало известно, у населения какого региона СФО больше просроченных кредитов

Рейтинг российских регионов по доле просроченных кредитов на 1 марта 2024 года опубликовало РИА Новости. Как следует из результатов исследования, на отчетную дату население страны оставалось должно банкам 33,6 триллиона рублей или примерно по 440 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина. «Континент Сибирь» сравнил долги жителей сибирских регионов.

Лидером рейтинга стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность. В среднем по РФ этот показатель составляет 3,41%. Низкая доля просроченной задолженности в Севастополе сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения — 160 тысяч рублей на экономически активного жителя города.

Из числа регионов Сибирского федерального округа (СФО) наименьший показатель по доле просроченных кредитов населения у Республики Тыва — 2,55%. Это шестая позиция в общенациональном списке. Далее следуют: Новосибирская область — 3,16% (20 место в РФ), Томская область — 3,41% (30 место), Красноярский край — 3,57% (40 место), Омская область — 3,84% (55 место), Кемеровская область — 3,93% (58 место), Иркутская область — 3,94% (59 место), Алтайский край — 3,96% (60 место), Республика Хакасия — 4,05% (63 место) и Республика Алтай — 4,82% (78 место). Для сравнения, в Москве доля просроченных кредитов населения составляет 2,81% (12 место в РФ).

Самый низкий показатель ссудной задолженности региона к численности экономически активного населения в СФО у Алтайского края — 357 тысяч рублей на человека. В лидерах Сибири по долгам на душу работающего населения Красноярский край и Новосибирская область — 513 и 545 тысяч рублей на человека. Особняком здесь стоит Республика Тыва с наивысшим показателем не только в СФО, но и в РФ — 925 тысяч рублей на человека. Для сравнения, в Москве распределенная задолженность составляет 557 тысяч рублей на каждого экономически активного жителя.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о промышленных итогах двух первых месяцев 2024 года в регионах СФО.