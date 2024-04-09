6 апреля компания «Сибавтоцентр», являющаяся официальным дилером Jetour в Кемерове, презентовала новый внедорожник Т2. Гости мероприятия могли не только познакомиться с долгожданной новинкой и оценить внедорожные качества автомобиля Jetour Т2 в ходе тест-драйва, но и принять участие в конкурсах и розыгрыше призов от партнеров, а также фуршете от ресторана «Империя».

До недавнего времени бренд Jetour был представлен двумя ключевыми направлениями ─ автомобилями для семейных путешествий (X70 Plus и X90 Plus) и автомобилем для городских путешествий (Dashing). Третье направление – автомобили для внедорожных путешествий серии Т – впервые дебютировало на российском рынке с выходом модели T2 ─ первого полноприводного внедорожника в модельном ряду Jetour.

Его официальная презентация прошла в Москве 5 марта, и с тех пор автомобиль активно ждали в регионах. Достаточно лишь взгляда на T2, чтобы оценить его потенциал как на дорогах, так и вне них. Выразительный экстерьер подчеркивают передние матричные фары и задние светодиодные фонари.

В салоне могут с удобством разместиться 5 человек, и предусмотрено порядка 50 мест для хранения вещей. Пространство для ног на втором ряду сидений достигает 960 мм, что в сочетании с ровным полом обеспечивает пассажирам заднего ряда повышенный комфорт.

1 of 5

Под капотом T2 располагается бензиновый 2-литровый мотор с турбонагнетателем мощностью 245 л.с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,3 л/100 км. Двигатель работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и способен развивать максимальную скорость 180 км/ч. До «сотни» автомобиль разгоняется до 8,7 секунд. Ездовой комфорт обеспечивает передняя независимая подвеска McPherson и задняя многорычажная пружинная подвеска. Система полного привода с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения автоматически распределяет мощность для максимального сцепления с дорогой.

Благодаря 220-милиметровому клиренсу новый T2 с легкостью справляется с большинством сценариев дорожных условий. Он в том числе способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Не случайно в рамках сотрудничества с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Jetour передал в распоряжение организации внедорожники Т2, которые помогут в поисках волонтерам в разных регионах РФ. В марте этого года из Москвы во Владивосток отправилась экспедиция «Территория Т2», которая в марте в том числе посетила Кемерово. Нет сомнений в том, что возможности надежных и проходимых автомобилей смогут способствовать решению задач, с которыми добровольцы отряда регулярно сталкиваются в своей деятельности.

«Примерить» автомобиль на себя можно было в ходе тест-драйва, устроенного компанией «Сибавтоцентр» 6 апреля. У гостей мероприятия, прошедшего на территории развлекательного комплекса «Империя», была возможность изучить автомобиль во всех деталях в зоне тестирования технологий, а также испытать автомобиль на специальном внедорожном тренажере, где можно было, к примеру, провести диагональное вывешивание. Гостей мероприятия также ждала интересная развлекательная программа с популярным ведущим, конкурсы, розыгрыш большого количества самых разных призов, среди которых был сертификат в размере 50 000 рублей на покупку Jetour Т2. Аниматоры, которые были на площадке, устроили праздник для детей, которые в том числе могли прокатиться на игрушечном Т2. Кроме того, гости могли сфотографироваться с дружелюбными хаски в специальной фотозоне, а также перекусить благодаря кейтерингу от ресторана «Империя» и просто приятно провести время.

1 of 7

Дилерский центр Jetour приглашает лично познакомиться с новым Т2.

«Сибавтоцентр»

Адрес. г. Кемерово, Октябрьский проспект, д. 2в

+7 3842 346666

https://jetour-sibavtocentr.ru

https://vk.com/jetourkemerovo

Реклама

16+

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.