В двух районах Новосибирска ограничат парковку автомобилей

Павел Ганьшин
 
В двух районах Новосибирска ограничат парковку автомобилей
Изображение от ArthurHidden на Freepik

Новосибирские власти намерены ограничить возможность парковки автотранспорта в двух районах левобережья. По информации городской администрации, речь идет о локациях в Ленинском и Кировском районах.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, с 19 апреля этого года на двух участках новосибирских улиц будет введен временный запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения, по информации управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, вводятся ради того, чтобы обеспечить более эффективную уборку улично-дорожной сети.

Под ограничения парковки авто попадут часть улицы Александра Чистякова — от дома № 12 до дома № 22 в Кировском районе, а также участок по правой стороне вдоль дома № 1 Горского микрорайона в Ленинском районе Новосибирска. Водителей просят быть внимательными при проезде указанных улиц, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что светофор на участке дороги Красный проспект – Советская в Новосибирске обзаведется дополнительной секцией со стрелкой.

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