Китайская компания CHERY найдет третьих дилеров в Иркутске и Кемерове

Компания CHERY на своем сайте разместила информацию о поиске новых официальных дилеров в Кемерове и Иркутске. Ранее у компании было по трое дилеров только в сибирских городах-миллионниках. Более того, именно Иркутская область ранее являлась одним из рекордсменов среди всех регионов России по доле рынка марки CHERY.

Как ранее писал «Континент Сибирь», за 3 квартала 2023 года лидером среди регионов России по доле рынка, занимаемой маркой CHERY, стали Забайкальский край (21,8%) и Иркутская область (18,7%). По данным дистрибьютора, официальным дилером марки в Чите является «Чита Моторс», в Иркутске ─ автоцентр «Кузьмиха» (также официально представляет EXEED, Honda), а также с 2023 года ГК «Первая Автоколонна» (также официально представляет Omoda, Jaecoo, Geely, TANK, HAVAL, Voyah, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche). Несмотря на высокую долю региона, CHERY тем не менее решил найти в Иркутске третьего дилера.

Также CHERY находится в поисках третьего партнера в Кемерове. На сегодня интересы бренда представляют «Автоцентр Дюк и К» (также является официальным дилером LADA, EXEED) и холдинг «Ай-Би-Эм» (также является официальным дилером Omoda, Jaecoo, Geely, Kia, Uaz, Jaguar, Land Rover, Skoda), который получил дилерство CHERY в 2022 году. В 2023 году на конференции клуба «Автобосс» основатель «Автоцентра Дюк и К» Наталья Архипова рассказывала об особенностях взаимодействия с «Чери Автомобили РУС» на примере бренда EXEED и предлагала сформировать рабочую группу для регулирования отношений между дилерами и дистрибьюторами китайских брендов.

По данным «Автостат Инфо», в 2023 году в Иркутской области были зарегистрировано 1075 (доля рынка -15,9%), а в Кузбассе ─ 1107 новых автомобилей CHERY (доля рынка -10,6%). Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 1109 (доля рынка – 13,2%), а в Новосибирской области — 1554 новых автомобилей CHERY (доля рынка – 15,1%).

По мнению участников рынка, меры, предпринимаемые дистрибьютором, могут быть связаны с изменениями в топ-менеджменте российского дистрибьютора CHERY, который занял более жесткую позицию по отношению к дилерской сети. Напомним, что в январе 2024 года в целом по России марка CHERY уступила первое место в «китайском сегменте» бренду HAVAL, что, по мнению аналитиков, скорее всего, можно считать долгосрочным трендом.

По данным «Континента Сибирь», в ближайшие месяцы стоит также ждать изменений в дилерской сети CHERY в Новосибирске.

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