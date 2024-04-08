Geely назначила нового официального дилера в сибирском городе-миллионнике

Китайская марка Geely определилась с новым официальным дилером в Омске. Им стала уральская группа компаний «Автоплюс», в портфеле которой в этом городе уже есть бренды Omoda, Jaecoo, Lexus, Toyota. Действующим партнером Geely в Омске остается также краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО».

Информация о том, что «Автоплюс» стал официальным дилером Geely в Омске, размещена на сайте дистрибьютора. В качестве адреса указано здание «Тойота Центра Омск» на бульваре Архитекторов. Напомним, что изначально уральская группа «Автоплюс» официально представляла в Омске Lexus и Toyota, а в 2023 году открыла салоны китайских марок Omoda и Jaecoo, входящих в состав корпорации CHERY.

Первоначально дилером Geely в Омске была компания «Антикор-Сервис», в портфеле которой также есть китайские марки HAVAL и Lifan. В августе 2022 года стало известно о назначении в Омске второго официального дилера марки – краснодарского холдинга «КЛЮЧАВТО». Новый салон расположился на улице Волгоградской в здании, которое первоначально строилось в качестве полнофункционального дилерского центра для бренда Nissan. В 2023 года «Антикор-Сервис» закрыл свой салон Geely, и «КЛЮЧАВТО» остался единственным дилером этой марки в регионе. Теперь у него появился конкурент в лице группы «Автоплюс».

По данным «Автостат Инфо», в 2023 году в Омской области было зарегистрировано 465 новых автомобилей Geely. Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 897, в Иркутской – 752 новых автомобиля Geely.

Geely – один из крупнейших автопроизводителей Китая. Его производственные мощности представлены 18 заводами. В активы холдинга также входят собственные научно-исследовательские (R&D) центры и международные дизайн–бюро, расположенные в Шанхае, Гетеборге, Барселоне, Калифорнии и Шанхае. В состав Geely также входит шведский производитель легковых автомобилей Volvo. На российском рынке история бренда Geely начинается с 2007 года. Модельный ряд марки представлен моделями Emgrand, Coolray, New Coolray, Atlas , Atlas Pro, Tugella, Okavango, Monjaro, а также X50. Автомобили Geely производятся на заводе в Белоруссии под брендом Belgee.

Напомним, что в конце 2024 года открылся второй официальный дилер Geely в Кемерове.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.