Губернатор Травников поручил начать мыть Новосибирск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 8 апреля, поручил не дожидаться, когда наступит летний сезон и приступать к наведению порядка в населенных пунктах, в частности — в Новосибирске.

«Такого наверное уже не будет, что вчера — зима, а завтра уже лето, и технику можно будет сразу перевести на летнее содержание. Как в отношении ямочного ремонта, так и в отношении уборки территорий, нужно выхватывать любую возможность. Я увидел, что в выходные в центре города уже работала уборочная техника, также нужно развернуть работу по уборке и помывке города по всем районам», — обратился глава региона к и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову.

Андрей Травников также напомнил о практике проведения «месячника» в преддверии майских праздников для того, чтобы организации приступили к уборке закрепленных за ними территорий и поучаствовали в наведении порядка в городе.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Новосибирске в ближайшую неделю сохранится пасмурная погода с потеплением на выходных. Во вторник, 9 апреля, ожидаются ливни, а в среду и четверг возможен снег.

Ранее мы писали о том, что в Красноярске ожидается заметное похолодание.