ФК «Новосибирск» одержал третью победу подряд и сохранил лидерство

ФК «Новосибирск» завершил домашнюю серию игр третьей подряд победой. На этот раз сибирякам противостоял неудобный для них соперник — липецкий «Металлург». Непростая игра подтвердила ожидания и реноме команды гостей.

7 апреля в седьмом туре первенства ФК «Новосибирск» в стенах футбольного манежа «Заря» принимал команду, с которой в осенней части первенства отыграл две сложных и низко результативных игры — 1:0 дома и 0:0 в гостях. Первый тайм отчетного матча прошёл в таком же ключе. Как отметил главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции, его подопечные в первой половине матча не выполнили установку и на поле «делали всё с точностью до наоборот».

После перерыва игра хозяев преобразилась, в очередной раз её усилили удачные замены. Единственный в этой встрече гол на 55-й минуте забил Александр Конев, вышедший на замену во втором тайме. После этого ФК «Новосибирск» создал ещё несколько острых моментов, но закрепить победный счёт не сумел, за что едва не был наказан гостями в концовке матча. К радости новосибирских болельщиков и футболистов игра так и завершилась с победным счётом 1:0.

Домашнюю серию игр новосибирский клуб завершил с 14 очками, уверенно лидируя в турнирной таблице дивизиона «Золото». Следующую игру сибиряки проведут на выезде — 14 апреля против клуба «Краснодар-2».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» обыграл «Челябинск» и стал единоличным лидером первенства.