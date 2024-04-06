Сколько заработали в 2023 году крупные компании Новосибирска?

Российские компании начали раскрывать свою финансовую отчётность за 2023 год. Из-за санкционных угроз организации из перечня, утвержденного указом президента РФ, вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности. «Континент Сибирь» изучил опубликованную на текущий момент отчетность новосибирских компаний и сравнил показатели.

Согласно данным, доступным в СПАРК, RusProfile и на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации», большинство крупных компаний Новосибирской области улучшили свои финансовые показатели в сравнении с предыдущим годом.

Максимальную прибыль среди крупных новосибирских компаний уже опубликовавших финансовую отчетность и представленных в данной выборке, в 2023 году заработало АО «ЦФТ-Сервис» (Центр финансовых технологий) — 30,96 млрд рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Далее по этому показателю следуют: ООО «Финансовый консалтинг» (учредитель — ООО «БКС Холдинг», основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность) — 26,72 млрд рублей (+58%) и ООО «Разрез Восточный» (добыча антрацита открытым способом) — 13,13 млрд рублей.

Совокупный доход ПАО МФК «Займер», предоставляющего займы и прочие виды кредитов, согласно отчету о финансовых результатах составил 6,53 млрд рублей. Чистая прибыль АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» — 6,41 млрд рублей; ООО «Рич Фэмили» (торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами) — 3,67 млрд рублей; АО «Новосибирскэнергосбыт» (торговля электроэнергией) — 3,18 млрд рублей; АО НПК «Катрен» (торговля оптовая фармацевтической продукцией) — 3,16 млрд рублей.

Самую большую выручку получило АО НПК «Катрен» — 281,50 млрд рублей (+9%). Далее по этому показателю следуют: ООО «Финансовый консалтинг» — 196,05 млрд рублей (+77%); ООО «РСН» (торговля оптовая неспециализированная) — 142,02 млрд рублей; ООО «Разрез Восточный» — 81,43 млрд рублей; АО «Новосибирскэнергосбыт» — 53,54 млрд рублей; АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» — 45,07 млрд рублей; ООО «Сдэк-Глобал» (курьерская деятельность) — 34,33 млрд рублей (+36%); ООО «Феррум» (оптовая торговля металлами и металлическими рудами) — 31,46 млрд рублей (+45%); ООО «Рич Фэмили» — 23,57 млрд рублей; АО «Новосибирскавтодор» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей) — 19,22 млрд рублей (+13%).

Ранее «Континент Сибирь» представил мнения экспертов об актуальной модели экономического развития страны.