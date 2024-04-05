Сенатор РФ, высокопоставленный член «Единой России» Александр Карелин заявил, что кандидат в мэры от губернатора Максим Кудрявцев сможет стать для Новосибирска главным дворником, слесарем и дорожным рабочим.

Член верхней палаты российского парламента от Заксобрания Новосибирской области, член бюро Высшего совета «Единой России», трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин поддержал бывшего депутата Госдумы, экс-топ-менеджера «Ростелекома», вице-губернатора Максима Кудрявцева, который претендует на пост главы Новосибирска.

4 апреля прошел первый этап отбора мэра Новосибирска — тестирование и защита программ развития муниципалитета. В следующий, решающий, тур конкурса на пост главы Новосибирска из 17 претендентов комиссия допустила двоих — городского депутата из команды застройщика Ильи Полякова Игоря Украинцева и вице-губернатора Максима Кудрявцева. Последнего поддерживает глава области. Андрей Травников публично пока об этом не говорил, но рассказал сам кандидат.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. 4 апреля начался очный отбор претендентов на пост мэра. По регламенту в финал должны пройти не менее двух человек. Один из них возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска. Оно должно состояться на внеочередной сессии 16 апреля 2024 года.

Александр Карелин обратил внимание на богатый и разноплановый опыт Максима Кудрявцева в «Ростелекоме»(1998-2016 гг.), Законодательном собрании Новосибирской области (2015-2016 гг.) и Госдуме (2016-2021 гг.). По мнению сенатора, вице-губернатор способен обеспечить взаимодействие с правительством Новосибирской области и широкое обсуждение актуальных проблем с депутатами горсовета.

«Уверен, что Максим Георгиевич Кудрявцев чётко понимает «законы жанра», что мэр города — это главный дворник и главный слесарь, и главный дорожный рабочий», — передает слова Александра Карелина о чиновнике сайт VN.ru.

Ранее «Континент Сибирь» написал, что Максима Кудрявцева поддержал депутат ГД, занимающий высокие посты в федеральном руководстве ЕР, политтехнолог Виктор Игнатов.