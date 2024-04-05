Трое мужчин и женщина задержаны в Новосибирской области по обвинению в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура. Фигурантам вменяют хищение при строительстве детского сада по госконтракту в Тогучине.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты, которые являются представителями строительных компаний, в 2020 — 2022 годах участвовавших в строительстве детского сада в Тогучине по государственному контракту, по версии силовиков, при производстве строительных работ договорились не выполнять в полном объеме работы по засыпке грунтом строительной площадки, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении данных работ их организациями.

В дальнейшем, на основании фиктивных документов, были подписаны платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу юридических лиц за выполненные работы по цене государственных контрактов. Полученные таким образом 38 миллионов рублей фигуранты дела потратили по своему усмотрению, нанеся крупный материальный ущерб бюджету Новосибирской области.

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