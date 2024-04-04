Политтехнолог, федеральный парламентарий, входящий в руководящие органы «Единой России», Виктор Игнатов заявил о поддержке вице-губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева, который претендует на пост мэра.

Сегодня, после того как стало известно о двух финалистах конкурса на пост мэра Новосибирска, депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу, член президиума генсовета партии Виктор Игнатов рассказал, кого считает наиболее подходящим к должности.

4 апреля, прошел первый этап отбора мэра — тестирование и защита программ развития Новосибирска. В следующий, решающий, тур процедуры отбора будущего главы Новосибирска из 17 претендентов комиссия допустила двоих — городского депутата из команды застройщика Ильи Полякова Игоря Украинцева и вице-губернатора Максима Кудрявцева. Последнего поддерживает глава области, о чем Кудрявцев уже публично рассказал.

По словам Виктора Игнатова, из всех принявших участие в процедуре претендентов «наиболее подготовленным и подходящим человеком» на должность мэра Новосибирска является заместитель главы области Максим Кудрявцев.

«Профессиональный опыт управленца высокого уровня поможет ему справиться с задачами, которые стоят перед мэрией Новосибирска. У Максима Кудрявцева техническое образование и инженерное мышление. В контексте управления городом – это большой плюс. Успех зависит от того, насколько близко он сможет взаимодействовать с городским советом и с правительством Новосибирской области. Фактически выстроена вертикаль власти: губернатор – сити-менеджер – городской совет. Если эти структуры власти будут взаимодействовать и работать, как одно целое — улучшится управляемость процессами. И, как конечный итог – изменения к лучшему в городе начнут происходить более быстрыми темпами», — гласит пост в соцсетях от имени Виктора Игнатова.

«Континент Сибирь» сообщал, что сближает Максима Кудрявцева с имеющим влияние на определенную часть горсовета Новосибирска Виктором Игнатовым, помимо работы в прошлом созыве Госдумы.