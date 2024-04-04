Объявлен тендер на оказание услуг по продвижению сайта «Портал о туризме Новосибирской области»

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр регионального развития» объявило поиск подрядчика на оказание комплекса услуг по продвижению сайта «Портал о туризме Новосибирской области». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Портал о туризме Новосибирской области» (trip2sib.ru) информирует гостей и жителей о туристическом потенциале региона: достопримечательностях, событиях, санаториях и базах отдыха, гостиницах, ресторанах и экскурсионных маршрутах.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 600 тыс. рублей за услуги по продвижению «Портала о туризме Новосибирской области» в период с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 8 апреля текущего года.

При этом в описании объекта закупки указано, что результатом продвижения должно стать количество уникальных посетителей не менее 200 000 (двухсот тысяч) за весь период оказания услуг. Сайт должен индексироваться в Топ-10 запросов поисковой системы «Яндекс» не менее чем по 50 поисковым запросам. Фиксация нахождения в Топ-10 осуществляется исполнителем не реже, чем 1 раз в месяц. Исполнителю запрещается использование каких-либо методов накруток для исполнения контракта.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области ищут подрядчика для сопровождения информационной системы «Электронная школа».