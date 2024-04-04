Рухнул мост из-за паводков — поселок Базово Новосибирской области изолирован

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области сообщило, что транспорту запрещено ездить через Базово в связи со стопроцентным отсутствием проезда через населенный пункт.

«В связи со сложной паводковой ситуацией произошел частичный размыв проезжей части и перелив воды. Глубина — 10 см. Уложенные вместо рухнувшего моста водопропускные трубы и устроенная насыпь не справляются с потоком воды. В связи с этим проезда нет. Соответствующие знаки установлены. ТУАД рекомендует водителям при движении из Ордынского в Чулым и дальше на Омск и в Камень-на-Оби пользоваться объездом: дорогами «103 км к-17р — Петровский — Большеникольское — Чулым» и «203 км к-17р — Каргат». Это максимально короткий маршрут», — рассказали в ведомстве, пояснив, что на мосту через реку Карасук в Базово производятся работы по разборке конструктивных элементов рухнувшего моста.

Также специализированной экспертной организацией выполняются работы по обследованию данного моста с целью определения причин его обрушения.

По информации ТУАД, на данный момент выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. «Выход проекта запланирован на июнь 2024 года», — уточнили в пресс-службе ТУАД.

Напомним, что ранее стали известны подробности проекта новосибирского курорта «Речкуновский».