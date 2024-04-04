Новосибирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Кузбассе

Павел Ганьшин
 
Новосибирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Кузбассе
Фото пресс-службы минспорта Новосибирской области

Спортсмены из Новосибирска завоевали почти три десятка медалей на региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кузбасская весна», сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области.

Юные гимнасты из Новосибирска стали победителями на региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кузбасская весна»: новосибирские юноши и девушки завоевали награды сразу в нескольких дисциплинах, а в общей копилке команды набралось 28 медалей.

Золото новосибирские спортсмены взяли в упражнениях на бревне, кольцах, брусьях и перекладине, соревнованиях по опорному прыжку и многоборье. Гимнасты выполняли программы юношеских и взрослых спортивных разрядах, а также кандидатов в мастера спорта. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 100 юных спортсменов из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Ангарска, Барнаула, Новосибирска и Северска.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске прошел финал Кубка России по сноуборду.

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