Спортсмены из Новосибирска завоевали почти три десятка медалей на региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кузбасская весна», сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области.

Юные гимнасты из Новосибирска стали победителями на региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кузбасская весна»: новосибирские юноши и девушки завоевали награды сразу в нескольких дисциплинах, а в общей копилке команды набралось 28 медалей.

Золото новосибирские спортсмены взяли в упражнениях на бревне, кольцах, брусьях и перекладине, соревнованиях по опорному прыжку и многоборье. Гимнасты выполняли программы юношеских и взрослых спортивных разрядах, а также кандидатов в мастера спорта. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 100 юных спортсменов из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Ангарска, Барнаула, Новосибирска и Северска.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске прошел финал Кубка России по сноуборду.