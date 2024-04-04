По результатам собеседования с защитой программ развития города и ответов на вопросы комиссии кандидат в мэры Новосибирска от губернатора немного не добрал до максимальных пяти баллов. Его единственный конкурент, допущенный в финал, получил 2,8 балла.

Вице-губернатору Новосибирской области, экс-федеральному парламентарию и бывшему топ-менеджеру «Ростелекома» Максиму Кудрявцеву конкурсная комиссия поставила 4,48 балла из 5 возможных за защиту программы развития города в первый день конкурса. Вместе с членом регионального правительства в финал выходит новосибирский депутат Игорь Украинцев (из команды застройщика Ильи Полякова), который набрал на собеседовании 2,89 балла. 2,6 — минимальная планка для пропуска в финал.

Об оценке участникам процедуры отбора на должность градоначальника журналистам рассказал председатель конкурсной комиссии, первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов.

«Континент Сибирь» писал, что сегодня кандидаты отвечали на тестовые вопросы. После проверки этих работ комиссия отсеяла 15 из 17 кандидатов участвующих в процедуре, которые не набрали минимальных 16 баллов. На этом этапе Кудрявцеву зачли 23 вопроса, Украинцеву — 20. Их комиссия и допустила к защите программ развития города, которая тоже прошла сегодня. В результате Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев выходят в финал, на внеочередную сессию 16 апреля. Для того чтобы конкурс состоялся, в последний этап должны были пройти не менее двух претендентов.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. 4 апреля начался очный отбор претендентов на пост мэра. По регламенту в финал должны пройти не менее двух человек. Один из них возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска. Оно должно состояться на внеочередной сессии 16 апреля 2024 года. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

Игорь Украинцев рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что тестовая часть конкурса включала в себя 30 вопросов на знание законодательства, правовой базы, норм работы государственных и муниципальных структур, кейсы на умение ориентироваться в сложных ситуациях, в которых работает глава города.

Второй этап сегодняшнего испытания заключался в защите программ развития Новосибирска и ответов на вопросы конкурсной комиссии. По результатам этого собеседования каждый член комиссии выставлял свои оценки участникам процедуры.

«Я бы не сказал, что задания были простыми. Но для тех, кто в теме или очень хорошо готовился, они понятные. Около половины вопросов касались того, чем я непосредственно занимаюсь, регламента горсовета, например, и так далее. Человеку, который не работал с властями разных уровней, было бы тяжело во всем этом разобраться», — говорит в беседе с «Континентом Сибирь» Игорь Украинцев.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек. Но свои кандидатуры сняли вице-губернатор Роман Теленчинов, заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин, руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов и бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. К началу испытаний оставалось 17 участников: — директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, — директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, — неработающий Матвей Филатов, — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — безработная Олеся Яхонтова, — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — пенсионер Александр Трушакин, — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, — заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

«Континент Сибирь» писал, что на следующей неделе фракция «Единая Россия» в городском Совете проведет заседание, где губернатор Новосибирской области Андрей Травников представит депутатам Максима Кудрявцева как человека, которого поддерживает на посту мэра.