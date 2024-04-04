Директора новосибирского «Центра водных видов спорта» отправили под стражу

Дзержинский районный суд города Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения директору МАУДО Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрию Оленикову, обвиняемому в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Предварительным следствием установлено, что в период с 25 сентября 2020 по 29 ноября 2022 по указанию Оленикова переводились денежные средства на счет коммерческой организации за аренду и коммунальные услуги бассейна, расположенного в Центральном районе, для проведения занятий детским плаванием индивидуальным предпринимателем, бассейн школой не использовался. Ущерб муниципальному бюджету составил 6 395 019 рублей. С сентября 2020 по февраль 2024 Олеников получил за это от индивидуального предпринимателя взятки на общую сумму 1400 000 рублей», — говорится в сообщении.

Постановлением Дзержинского районного суда города Новосибирска от 4 апреля 2024 года в отношении Дмитрия Оленникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2024 года.

Ход и расследование уголовного дела директора Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» находятся на контроле прокуратуры Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске началось рассмотрение дела экс-директора «Красного факела».