Два кандидата на пост мэра Новосибирска прошли во второй этап конкурса

Ольга Степанова
 
Два кандидата на пост мэра Новосибирска прошли во второй этап конкурса
Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Фото Михаила Перикова

В Новосибирске завершилось тестирование кандидатов на пост мэра города. Депутат горсовета Игорь Украинцев и вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли в следующий этап конкурса, набрав наибольшее количество баллов. 

«Порядка 10 кандидатов набрали менее 10 баллов, четыре кандидата набрали менее 16 баллов, и два кандидата — более 20 баллов. Ко второму этапу конкурса допущены два кандидата: Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев», — рассказал журналистам председатель конкурсной комиссии Юрий Петухов.

Напомним, что сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Претендующим на кресло мэра предстояло пройти письменное тестирование на знание законодательства. После этого кандидатов ждут собеседование и представление своих программ развития города.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, на сегодняшний день оставалось 17 участников:

— директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин,

— предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев,

— генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков,

— директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев,

— менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин,

— директор ООО «Эверест» Георгий Егоров,

— неработающий Матвей Филатов,

— эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор  Зверев,

— безработная Олеся Яхонтова,

— врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин,

— индивидуальный предприниматель Роман Филитович,

— индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков,

— пенсионер Александр Трушакин,

— глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий,

— директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов,

— новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев,

— заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Ранее мы писали о том, почему Евгений Гаврилов снял свою кандидатуру с конкурса по отбору мэра Новосибирска.

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