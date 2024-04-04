Два кандидата на пост мэра Новосибирска прошли во второй этап конкурса

В Новосибирске завершилось тестирование кандидатов на пост мэра города. Депутат горсовета Игорь Украинцев и вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли в следующий этап конкурса, набрав наибольшее количество баллов.

«Порядка 10 кандидатов набрали менее 10 баллов, четыре кандидата набрали менее 16 баллов, и два кандидата — более 20 баллов. Ко второму этапу конкурса допущены два кандидата: Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев», — рассказал журналистам председатель конкурсной комиссии Юрий Петухов.

Напомним, что сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Претендующим на кресло мэра предстояло пройти письменное тестирование на знание законодательства. После этого кандидатов ждут собеседование и представление своих программ развития города.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, на сегодняшний день оставалось 17 участников: — директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, — директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, — неработающий Матвей Филатов, — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — безработная Олеся Яхонтова, — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — пенсионер Александр Трушакин, — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, — заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Ранее мы писали о том, почему Евгений Гаврилов снял свою кандидатуру с конкурса по отбору мэра Новосибирска.