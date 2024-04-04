Два кандидата на пост мэра Новосибирска прошли во второй этап конкурса

В Новосибирске завершилось тестирование кандидатов на пост мэра города. Депутат горсовета Игорь Украинцев и вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли в следующий этап конкурса, набрав наибольшее количество баллов.
«Порядка 10 кандидатов набрали менее 10 баллов, четыре кандидата набрали менее 16 баллов, и два кандидата — более 20 баллов. Ко второму этапу конкурса допущены два кандидата: Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев», — рассказал журналистам председатель конкурсной комиссии Юрий Петухов.
Напомним, что сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Претендующим на кресло мэра предстояло пройти письменное тестирование на знание законодательства. После этого кандидатов ждут собеседование и представление своих программ развития города.
На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, на сегодняшний день оставалось 17 участников:
— директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин,
— предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев,
— генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков,
— директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев,
— менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин,
— директор ООО «Эверест» Георгий Егоров,
— неработающий Матвей Филатов,
— эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев,
— врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин,
— индивидуальный предприниматель Роман Филитович,
— индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков,
— пенсионер Александр Трушакин,
— глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий,
— директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов,
— новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев,
— заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.
Ранее мы писали о том, почему Евгений Гаврилов снял свою кандидатуру с конкурса по отбору мэра Новосибирска.