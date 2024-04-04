На контроле прокуратуры находятся ход и расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» (ВВС). Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным с официального сайта образовательной организации, в настоящий момент директором МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» является Дмитрий Олейников.

«Установлено, что директор МАУДО СШОР «Центр ВВС» в период с сентября 2020 г. по ноябрь 2022 г. оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе г. Новосибирска, при этом бассейн учреждением не использовался, а был предоставлен иной организации, оказывающей услуги по занятиям детским плаванием. Таким образом, директор совершил растрату вверенного имущества на сумму свыше 6 млн рублей, причинив ущерб муниципальному бюджету города Новосибирска», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в период с октября 2020 по февраль 2024 года фигурант получил от представителя организации взятку на общую сумму около 1,4 млн рублей. Деньги предназначались на аренду бассейна. В настоящее время директор учреждения задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд избрал меру пресечения директору МУП «САХ» Андрею Зыкову.