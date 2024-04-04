Первый конкурс по отбору мэра стартовал в Новосибирске

Сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Кандидатам на кресло мэра предстоит пройти письменное тестирование на знание законодательства и после собеседования представить свои программы развития города.

Согласно регламенту, в финал должны пройти как минимум два кандидата. Победитель будет определен по итогам голосования, которое состоится на ближайшей сессии горсовета — 16 апреля 2024 года.

Напомним, что в феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.

Изначально на конкурс заявился 21 человек. На этой неделе свои кандидатуры отозвали вице-губернатор Роман Теленчинов, заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин, руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов и бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, осталось 17 участников: — директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, — директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, — неработающий Матвей Филатов, — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — безработная Олеся Яхонтова, — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — пенсионер Александр Трушакин, — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, — заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.