Первый конкурс по отбору мэра стартовал в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Первый конкурс по выбору мэра стартовал в Новосибирске
Фото из архива "Континента Сибирь"

Сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Кандидатам на кресло мэра предстоит пройти письменное тестирование на знание законодательства и после собеседования представить свои программы развития города.

Согласно регламенту, в финал должны пройти как минимум два кандидата. Победитель будет определен по итогам голосования, которое состоится на ближайшей сессии горсовета — 16 апреля 2024 года.

Напомним, что в феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.

Изначально на конкурс заявился 21 человек. На этой неделе свои кандидатуры отозвали вице-губернатор Роман Теленчинов, заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин, руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк»  Евгений Гаврилов и бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, осталось 17 участников:

— директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин,

— предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев,

— генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков,

— директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев,

— менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин,

— директор ООО «Эверест» Георгий Егоров,

— неработающий Матвей Филатов,

— эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор  Зверев,

— безработная Олеся Яхонтова,

— врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин,

— индивидуальный предприниматель Роман Филитович,

— индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков,

— пенсионер Александр Трушакин,

— глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий,

— директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов,

— новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев,

— заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

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