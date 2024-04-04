Первый конкурс по отбору мэра стартовал в Новосибирске

Сегодня, 4 апреля, в Новосибирске начался первый этап процедуры отбора будущего градоначальника. Кандидатам на кресло мэра предстоит пройти письменное тестирование на знание законодательства и после собеседования представить свои программы развития города.
Согласно регламенту, в финал должны пройти как минимум два кандидата. Победитель будет определен по итогам голосования, которое состоится на ближайшей сессии горсовета — 16 апреля 2024 года.
Напомним, что в феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.
Изначально на конкурс заявился 21 человек. На этой неделе свои кандидатуры отозвали вице-губернатор Роман Теленчинов, заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин, руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов и бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.
На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, осталось 17 участников:
— директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин,
— предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев,
— генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков,
— директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев,
— менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин,
— директор ООО «Эверест» Георгий Егоров,
— неработающий Матвей Филатов,
— эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев,
— врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин,
— индивидуальный предприниматель Роман Филитович,
— индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков,
— пенсионер Александр Трушакин,
— глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий,
— директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов,
— новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев,
— заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.