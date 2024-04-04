ФК «Новосибирск» выигрывает и уходит в отрыв

Футбольный клуб «Новосибирск» стал единоличным лидером дивизиона «Золото» первенства России по футболу среди команд Второй лиги после домашней победы над одним из главных конкурентов ФК «Челябинск». Отчет о матче публикует официальный сайт новосибирского клуба.

3 апреля в шестом туре первенства ФК «Новосибирск» в стенах футбольного манежа «Заря» принимал команду Челябинска, не проигравшую до этого ни одной игры в весенней части чемпионата. Более тысячи болельщиков, пришедших поддержать местный клуб, стали свидетелями нескольких голов в ярком противостоянии достойных соперников.

Первый тайм по инициативе, активности и голевым моментам остался за гостями. Но не по счету: ФК «Новосибирск» использовал свой шанс незадолго до свистка на перерыв. Гол на счету Глеба Бахарева. В первой половине второго тайма ФК «Челябинск» восстановил равновесие, однако замены, удачно проведенные тренерским штабом сибиряков, помогли одержать победу хозяевам. По голу забили вышедшие на поле в середине второй половины игры Константин Попов и Александр Конев. Итог — 3:1 в пользу ФК «Новосибирск».

Благодаря этой победе новосибирская команда с 11 очками после пяти игр вышла на первое место в турнирной таблице дивизиона. Сибиряки на три очка опережают идущих следом «Уфу» (проиграла в прошедшем туре «Мурому») и «Краснодар-2» (провел на один матч меньше). В воскресенье 7 апреля ФК «Новосибирск» сыграет в манеже «Заря» против липецкого «Металлурга».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» обыграл «Муром» и вышел в лидеры первенства.