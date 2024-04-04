ФК «Новосибирск» выигрывает и уходит в отрыв

Игорь Черных
 
Фото: официальный сайт ФК «Новосибирск»

Футбольный клуб «Новосибирск» стал единоличным лидером дивизиона «Золото» первенства России по футболу среди команд Второй лиги после домашней победы над одним из главных конкурентов ФК «Челябинск». Отчет о матче публикует официальный сайт новосибирского клуба. 

3 апреля в шестом туре первенства ФК «Новосибирск» в стенах футбольного манежа «Заря» принимал команду Челябинска, не проигравшую до этого ни одной игры в весенней части чемпионата. Более тысячи болельщиков, пришедших поддержать местный клуб, стали свидетелями нескольких голов в ярком противостоянии достойных соперников.

Первый тайм по инициативе, активности и голевым моментам остался за гостями. Но не по счету: ФК «Новосибирск» использовал свой шанс незадолго до свистка на перерыв. Гол на счету Глеба Бахарева. В первой половине второго тайма ФК «Челябинск» восстановил равновесие, однако замены, удачно проведенные тренерским штабом сибиряков, помогли одержать победу хозяевам. По голу забили вышедшие на поле в середине второй половины игры Константин Попов и Александр Конев. Итог — 3:1 в пользу ФК «Новосибирск».

Благодаря этой победе новосибирская команда с 11 очками после пяти игр вышла на первое место в турнирной таблице дивизиона. Сибиряки на три очка опережают идущих следом «Уфу» (проиграла в прошедшем туре «Мурому») и «Краснодар-2» (провел на один матч меньше). В воскресенье 7 апреля ФК «Новосибирск» сыграет в манеже «Заря» против липецкого «Металлурга».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» обыграл «Муром» и вышел в лидеры первенства.

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